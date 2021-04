Door volop in te zetten op hernieuwbare energie kunnen de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Alleen zijn niet alle oplossingen die vandaag aangereikt worden even efficiënt. Op de erfgoedsite Transfo in Zwevegem experimenteert men met een circular smart grid, een nieuw en duurzaam energiesysteem. Op die manier wil Transfo de energiewijk van de toekomst worden, met ruimte om te wonen en te werken.