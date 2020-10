België wil tegen 2050 evolueren naar een koolstofarme maatschappij. Groen gas is een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken. Het agro-industriële bedrijf Cinergie uit Fleurus ziet er het potentieel van in en investeerde daarom in een biomethaaninstallatie. Ze werd recent op het gasnet aangesloten. Voor het eerst zullen meerdere gemeenten in Wallonië groen gas ontvangen.