De glastuinbouw is één van de sectoren waar warmtekrachtkoppelingen een belangrijke rol spelen. Voor deze energie-intensieve sector biedt een WKK diverse troeven. De installatie draait in functie van de warmte- en CO2-vraag in de glastuinbouw, maar laat de telers ook toe om flexibel in te spelen op de prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt.