Z-Energy: WKK in de tuinbouwsector 30/10/18

Heel wat tuinbouwbedrijven in ons land maken al gebruik van warmtekrachtkoppelingen. Het is een interessante manier om hun energieverbruik te optimaliseren en tegelijk hun rendabiliteit te verbeteren. Ook Hortigro uit Rijkevorsel en Pittoresk uit Duffel hebben in een WKK geïnvesteerd.