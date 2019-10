Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er in diverse sectoren actie worden ondernemen. Ook in residentiële gebouwen valt bijvoorbeeld nog een belangrijke winst te realiseren. De eigenaars van het appartementsgebouw La Magnanerie uit Brussel beslisten alvast om er iets aan te doen. Zij schakelden over op een warmtekrachtkoppeling voor verwarming en sanitair warm water.