België kent een intensieve glastuinbouwsector. Groenten en fruit worden van hieruit wereldwijd geëxporteerd. Duurzaam en efficiënt kunnen produceren is voor deze ondernemers cruciaal, om hun rendabiliteit te kunnen garanderen. Dat is ook het geval voor aardbeienteler Raf Quirijnen uit Wuustwezel. Warmtekrachtkoppelingen spelen een belangrijke rol in dit bedrijf.