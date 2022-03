Samenwerking in ontwikkeling is een succesvol recept om tot praktijkgerichte innovatie te komen. Binnen het onderzoeksproject MiRaDi, dat geïnitieerd werd door Flanders' FOOD, werken drie bedrijven samen om mensen meer noten te laten eten en tegelijk voedselverspilling tegen te gaan. Via een integraal kwaliteitssysteem tussen de bedrijven wordt elke noot doorgestuurd naar de ideale toepassing.