De zoektocht naar duurzaam verpakkingsmateriaal is voor veel ondernemingen een moeilijk proces, zeker als er rekening moet gehouden worden met de kwaliteit van versproducten of andere etenswaren. Om deze problematiek op te lossen, maakt de Universiteit Gent gebruik van een methode die de duurzame aspecten van een verpakking in detail onderzoekt. Het onderzoek gebeurt in het kader van het Circopack-project, dat geïnitieerd werd door Flanders' FOOD.