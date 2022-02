Voeding is een belangrijke factor in onze gezondheid. Maar voor grootkeukens is het niet evident om steeds kwaliteitsvolle en voedzame maaltijden te bereiden. Om onderzoek naar voeding in grootkeukens te bevorderen werd met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders' Food in Roeselare een nieuwe testkeuken geopend. Voor bedrijven en zorginstellingen is de FR&D Hall onder meer interessant om kookprocessen te optimaliseren.