Sinds 2011 kunnen Vlaamse voedingsbedrijven terecht bij de Food Pilot in Melle om nieuwe producten te onderzoeken. Voor voedingsbedrijven is het immers vaak moeilijk om in hun bestaande omgeving innovaties te ontwikkelen, zonder de productie stil te leggen. De Food Pilot beschikt bovendien over geavanceerde analyseapparatuur, wat leidt tot snellere en betere resultaten.