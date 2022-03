Microbiële eiwitten kunnen een alternatief vormen voor de klassieke eiwitten in onze humane voeding en in dierenvoeding. Binnen het Prometheusproject, dat werd geïnitieerd door Flanders' FOOD, wordt het potentieel van die eiwitten verder onderzocht. Ze worden met minder milieu-impact geproduceerd en dat is waardevol als we de doelstellingen rond voedselzekerheid en klimaatopwarming willen halen.