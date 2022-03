Vlaanderen behoort tot de regio's in Europa die met waterschaarste geconfronteerd worden. Bijgevolg moeten we inzetten op waterbesparing en maximaal waterhergebruik. Ook bedrijven kunnen daar een significante rol in spelen. Binnen het innovatieproject Smart Water Use werd daarom onder meer een waterbarometer ontwikkeld, waarmee water- en droogterisico's in kaart worden gebracht. Dankzij deze tool kunnen bedrijven zelf maatregelen en actiepunten voor een beter waterbeheer uitwerken.