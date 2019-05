Franchises bieden een geweldige kans aan jonge ondernemers. Door zich te binden aan een bestaand merk, kan de franchisenemer ondersteuning krijgen, terwijl hij toch onafhankelijk en vrij in zijn project blijft. Het Point Chaud-netwerk heeft momenteel ongeveer 50 winkels in België en is steeds op zoek naar zelfstandige en creatieve ondernemers. Group S ondersteunt ook de franchisenemers door hen deskundig advies te geven over hoe zij hun werknemers het best kunnen betalen.