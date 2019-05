Franchises bieden een geweldige kans aan jonge ondernemers. Door zich te binden aan een bestaand merk, kan de franchisenemer ondersteuning krijgen, terwijl hij toch onafhankelijk en vrij in zijn project blijft. Het merk Delitraiteur behoort tot de Louis Delhaize Groep en werd opgericht in 1990. Vandaag telt het 40 verkooppunten, waarvan er 37 in franchise zijn in België en Luxemburg. De structuur op mensenmaat van het merk is heel aantrekkelijk voor ondernemers. Met name door ervoor te zorgen dat franchisegevers een evenwichtige relatie met hun franchisenemers respecteren, ondersteunt de Belgische Franchise Federatie haar leden.