Franchises bieden een geweldige kans aan jonge ondernemers. Door zich te binden aan een bestaand merk, kan de franchisenemer ondersteuning krijgen, terwijl hij toch onafhankelijk en vrij in zijn project blijft. Carrefour heeft vandaag een netwerk van meer dan 700 franchisenemers. Samen werken ze hand in hand en bieden ze training en advies op maat. Group S ondersteunt ook de franchisenemers door hen advies te geven over de beste manier om variabele en flexibele werkschema's voor hun werknemers te organiseren.