De woonzorggroep Vulpia heeft op meer dan 40 locaties in België woonzorgcentra en assistentiewoningen. Ze heeft al lang aandacht voor digitalisering in haar strategie. In het dagelijks beheer van de groep werden een reeks administratieve zaken al gedigitaliseerd. Nu zet Vulpia verdere stappen in de vernieuwing van haar IT-systemen, de bijhorende processen en de organisatie.