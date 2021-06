Als gevolg van de coronapandemie werd elke organisatie verplicht om maximaal thuiswerk in te voeren. Dat had in heel wat bedrijven een grote impact. Ook Contassur en haar filiaal Contassur Bijstand Advies, gespecialiseerd in pensioenplannen en het beheer van pensioenfondsen voor de gas- en elektriciteitssector, moesten hun werking aanpassen.