Ons land is een logistieke draaischijf in Europa. Om de logistiek duurzamer te maken, wordt meer en meer gebruik gemaakt van de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg beheert ruim 1.000 kilometer aan waterwegen. Ze maakt momenteel volop werk van digitalisering, want de administratieve processen in de binnenvaart kunnen nog efficiënter worden gemaakt