Lineas is het grootste privé spoorvrachtbedrijf in Europa. Het biedt logistieke en industriële bedrijven een alternatief aan voor transporten met vrachtwagens. Lineas transformeerde in 10 jaar tijd van een Belgisch overheidsbedrijf tot een sterk groeiende Europese private groep. Digitalisering moet die groei ondersteunen. De CFO en zijn team worden bijvoorbeeld ondersteund door RPA of robotic process automation en process mining.