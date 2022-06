BDO organiseerde voor het eerst het Vision 2030 event. Deze inspirerende bijeenkomst, die plaatsvond in Living Tomorrow, wil bezoekers een duidelijk beeld geven van hoe de bedrijfswereld er tegen 2030 zal uitzien. Zo konden ze nieuwe inzichten opdoen over strategie en financiën maar er ging uiteraard ook heel wat aandacht naar digitalisering en technologie. De consultants BDO begeleiden klanten in hun transformatie, zowel strategisch als operationeel, ondermeer via een InnovationLab.