Het personeelstekort in zorg en welzijn wordt steeds acuter. In 10 jaar tijd is het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen verdrievoudigd. Er zijn momenteel zo'n 15.000 functies die niet ingevuld geraken. Om de problemen structureel te kunnen oplossen, vraagt Zorgnet-Icuro een dringende bijsturing van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen.