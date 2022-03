Het wordt steeds moeilijker om in Brussel en in Vlaanderen een betaalbare kwalitatieve woning te vinden in steden, zeker voor mensen met een laag inkomen. Om deze problematiek op te lossen, ondersteunt de Vlaamse overheid een pilootproject waarbij kwetsbare jongeren en gezinnen een tijdelijke woonunit kunnen huren en sociale ondersteuning krijgen om hun leven terug op de rails te krijgen. Dankzij het modulaire systeem vormen de units ook een goede invulling voor leegstaande bedrijfsgebouwen.