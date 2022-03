Er is een nijpend tekort aan zorgpersoneel in ons land en het aantal personen die extra zorg en begeleiding nodig hebben zal de komende jaren alleen maar toenemen. Meer specialisatie en goed doordachte innovatie is nodig om de zorg efficiënter te organiseren. Hogeschool Vives speelt op deze evoluties in en leidt studenten nu op tot zorgtechnoloog.