Z-Healthcare:Een nieuw HR-beleid in de ziekenhuissector 13/03/19

De voorbije tien jaar zijn in ons land belangrijke stappen gezet in de hervorming van het ziekenhuislandschap. Enerzijds wordt er gewerkt aan intensere samenwerking in regionale netwerken, anderzijds zijn ook grotere fusieziekenhuizen ontstaan. Dat heeft onder meer een impact op het HR-beleid.