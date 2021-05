Eén op de drie ziekenhuizen in ons land is verlieslatend. En de financiële toestand van de andere ziekenhuizen is evenmin rooskleurig. De overheidsfinanciering en de bijdrage van de patiënt, volstaan niet. Daardoor moeten ook artsen en specialisten bijdragen in de kosten van het ziekenhuis. Meer dan ooit dringt een hervorming van de ziekenhuisfinanciering zich op, waar ook de patiënt beter van zal worden.