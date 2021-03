Het zorgmodel van de toekomst is value-based healthcare of waardegedreven zorg. Ziekenhuizen willen tegelijk waarde creëren voor de patiënt en de maatschappij door de best mogelijke behandeling aan te bieden, tegen de laagst mogelijke kosten. Die evolutie is al volop aan de gang. Steeds meer ziekenhuizen, zoals het AZ Maria Middelares, zetten proefprojecten op.