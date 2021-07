Ziekenhuizen beschikken over veel data. Die willen ze benutten voor wetenschappelijk onderzoek, om verdere innovatie in de zorg mogelijk te maken. Onder meer in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar migraine en clusterhoofdpijn verzamelt het UZ Gent diverse patiëntengegevens. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met IDlab, een onderzoeksgroep van Imec en de Universiteit Gent.