Heel wat starters hebben verfrissende ideeën om de zorgsector te verbeteren. Maar zo'n idee omzetten in een succesvol bedrijf, is geen evidentie. BlueHealth Innovation Center begeleidt zulke startende tech ondernemers in de zorg, onder meer met het programma Health RampUp. De afgelopen jaren werd al 60-tal starters via het programma begeleid. Het aantal aanvragen om deel te nemen stijgt jaar na jaar.