Medische innovaties ontstaan vaak vanuit samenwerking en kruisbestuiving. In Antwerpen is onder meer dankzij BlueHealth Innovation Center het juiste ecosysteem aanwezig om tot technologische vernieuwing in de gezondheidszorg te komen. Antwerpen is een katalysator voor bedrijven die innovatieve producten ontwikkelen voor de zorg, zoals het platform Zipster en startup Salvus Health.