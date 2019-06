De voorbije jaren nam de invloed van IT-infrastructuur in ziekenhuizen alsmaar toe. De digitalisering en toenemend aandacht voor big data is daar niet vreemd aan. IT wordt op deze manier een factor die ook bijdraagt tot de veiligheid en het comfort van de patiënten. Ook in het AZ Zeno in Knokke-Heist staan investeringen in technologie in functie van de kwaliteit van de zorg.