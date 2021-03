Medische apps vinden steeds sneller hun ingang in de gezondheidszorg. De Belgische Vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs pleegde vorige zomer overleg met de overheid om medtech bedrijven meer kansen te geven in de zorg. Eén van de applicaties die daardoor nu wordt terugbetaald is CovidCare@Home, van het Vlaamse medtechbedrijf Byteflies.