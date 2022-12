Om het mentaal welzijn te bevorderen en de drempel te verlagen om zorg te vragen, besliste de overheid om psychologische zorg te organiseren op de eerste lijn. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat psychologen ook naar plaatsen gaan waar ze makkelijk door jongeren kunnen worden aangesproken. In Aalst is er bijvoorbeeld een specifiek aanbod voor jongeren en kinderen in het Overkophuis en het Huis van het Kind.