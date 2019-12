Het consortium PROF (Patient Room Of the Future) vierde in de Handelsbeurs in Gent zijn tiende verjaardag. Deze denktank brengt bedrijven, zorgorganisaties en kennisinstellingen samen om na te denken over de zorg van de toekomst. PROF ontwikkelt niet alleen ideeën, maar vertaalt die ook in concrete projecten waarin de nieuwste technologieën worden geïntegreerd.