Zorginstellingen, en woonzorgcentra in het bijzonder, zoeken continu nieuwe medewerkers. Heel wat vacatures blijven geruime tijd open staan omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn. Drie woonzorgcentra en drie maatwerkbedrijven stapten daarom in het proefproject Tea4Two, om te onderzoeken hoe doelgroepmedewerkers een rol kunnen opnemen om de werkdruk in de ouderenzorg te verlichten.