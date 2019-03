Z-Healthcare: Vrijwilligers met een migratieachtergrond in het WZC 20/03/19

Het is algemeen bekend: de job van verpleegkundige is een knelpuntberoep. In sommige woonzorgcentra raken de vacatures maar moeilijk ingevuld en wordt steeds vaker een beroep gedaan op de hulp van vrijwilligers. In het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne hebben die vrijwilligers vaak een migratieachtergrond.