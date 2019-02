Z-Healthcare: Zorg aan Zet wil zorg hoger op de politieke agenda 20/02/19

Samen met een hele reeks zorgorganisaties heeft Zorgnet-Icuro Zorg aan Zet gelanceerd. Dat is een discussieplatform waar burgers, patiënten en zorgverstrekkers hun mening en ideeën kunnen geven over de zorg van de toekomst. Bedoeling van Zorg aan Zet is om het thema zorg hoger op de agenda te krijgen, in de aanloop naar de komende verkiezingen.