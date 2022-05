De klimaatverandering is overal zichtbaar. Ook zorg- en welzijnsvoorzieningen willen hun verantwoordelijkheid nemen en gericht investeren in energiebesparing om de CO2-uitstoot drastisch te verkleinen. Zo moderniseert en verduurzaamt het UZ Brussel zijn campus in het kader van een groot masterplan. Het liet zich daarvoor ondersteunen door het Vlaams Energiebedrijf.