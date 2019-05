De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in sommige sectoren sterk voelen. Zo raken in de Vlaamse zorgsector bijna 50.000 vacatures niet ingevuld. Steeds meer ondernemingen gaan op zoek naar alternatieven voor de instroom van nieuwe medewerkers. Voor medewerkers uit de sociale economie biedt dat kansen om met hun talenten aan de slag te gaan in de zorgsector.