Z-ICT (5): Een back-up in de cloud - 20/11/18

In een digitale werkomgeving is een incident vlug gebeurd. Een panne of cyberincident met downtime en dataverlies tot gevolg is lang geen uitzondering. En het maken van een back-up is dus zeker geen overbodige luxe. De jongste tijd kiezen meer en meer bedrijven voor een back-up in de cloud.