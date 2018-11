Z-ICT (6): Een tablet voor de thuisbezorgers - 27/11/18

E-commerce zit in België duidelijk in de lift. Eén van de gevolgen is dat koerierdiensten steeds meer verschillende bestellingen aan huis moeten leveren, die een specifieke behandeling vergen. Bij Dynalogic kregen de bezorgers een tablet om hun werk efficiënter te kunnen uitvoeren.