Z-ICT (8): Innovatie en cultuur cruciaal bij rekrutering van IT'ers 11/12/18

Het rekruteren van IT-profielen blijft een uitdaging. De vraag is groot en door de krapte op de arbeidsmarkt is er ook in deze sector een war for talent. Innovatie en nieuwe technologie oefent een grote aantrekkingskracht uit op jonge IT'ers. Het management moet ook aandacht besteden aan de werkomgeving en de cultuur in het bedrijf.