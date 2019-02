Z-ICT: Aanwervingsgolf als gevolg van digitale transformatie 19/02/19

Digitale transformatie is aan de orde in alle sectoren, zowel bij privé-bedrijven als bij de overheid. Die organisaties en bedrijven doen in de meeste gevallen een beroep op externe partners om hen daarin bij te staan. Daardoor zijn IT-dienstverleners, zoals IRIS Professional Solutions, volop aan het aanwerven.