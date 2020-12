Ecopower is in 20 jaar tijd uitgegroeid van een kleine burgercoöperatie tot een volwaardige producent en leverancier van groene energie. Vandaag zijn 60.000 coöperanten lid van de organisatie, die intussen energie levert aan ruim 50.000 klanten in het hele land. Een gevolg van die sterke groei is dat Ecopower zijn IT-systemen bij de tijd moest brengen.