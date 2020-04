Als gevolg van de coronacrisis heeft telewerken eindelijk op grote schaal ingang gevonden in het bedrijfsleven. Ook organisaties die hun medewerkers vroeger niet of nauwelijks van thuis uit lieten werken, zijn er nu op overgeschakeld. Het ziet er naar uit dat telewerk straks het nieuwe normaal wordt. Maar dat betekent dat bedrijven ook de nodige IT- en telecomvoorzieningen moeten treffen.