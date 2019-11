Innovatie is cruciaal om als bedrijf relevant te blijven in de markt. Dat heeft Barco, met hoofdzetel in Kortrijk, goed begrepen. Het Belgische technologiebedrijf investeert jaar na jaar in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en diensten, met steeds meer aandacht voor de eindklant. Digitalisering fungeert daarbij als hefboom.