België is een internationaal centrum voor financiële dienstverleners. Tal van belangrijke spelers hebben hun hoofdkwartier in Brussel. Eén ervan is Euroclear, dat gespecialiseerd is in de afwikkeling van effectentransacties en het bewaren van aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en derivaten. Euroclear maakt werk van een digitale transformatie, die moet leiden tot een nog breder gamma aan dienstverlening.