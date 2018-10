Z-ICT: Digitalisering van servicediensten en onderhoudstechnici 09/10/18

Het digitaliseren en optimaliseren van processen beperkt zich niet tot de fysieke muren van een bedrijf. Ook servicediensten en onderhoudstechnici krijgen steeds meer digitale tools om hun taken vlotter en efficiënter uit te voeren. Dat is onder meer het geval bij Proximus, dat dagelijks honderden technici uitstuurt in het hele land met een robuuste laptop.