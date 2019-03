Z-ICT: IOT-sensoren bij Bombardier in Brugge 12/03/19

Het optimaliseren van productie-activiteiten en logistiek blijft in elk maakbedrijf aan de orde. Ook bij treinconstructeur Bombardier Transportation in Brugge. Om de logistieke stromen beter in kaart te brengen, werd een project met IOT-sensoren uitgewerkt.