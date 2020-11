Als consument het overzicht houden over je uitgaven, kan een tijdrovende klus zijn. Daar brengt de Roov app verandering in. Ze giet persoonlijke administratie in een duidelijk overzicht en heeft als missie om consumenten te helpen geld te besparen. Roov koos voor een managed hosting oplossing om zich op de ontwikkeling van zijn app te kunnen concentreren.