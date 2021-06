Cyberaanvallen komen almaar meer voor en eenmaal een organisatie getroffen wordt, zijn de gevolgen vaak niet te overzien en in vele gevallen ook onomkeerbaar. Recent werd Belnet, een van de beheerders van het internetverkeer in ons land, nog het slachtoffer van een gerichte DDoS-aanval. Om het toenemende aantal DDoS-aanvallen op te vangen investeerde hostingbedrijf Combell fors in zijn netwerk.